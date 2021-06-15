На Европейскую Россию надвигается аномальная жара

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В ближайшие дни жителям Европейской России стоит готовиться к аномальной жаре. Она наступил уже в выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидолметцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что жара придёт тогда, когда европейская часть России окажется в центре антициклона. Из-за барического образования давление будет повышаться. В субботу, 19 июня, ожидается 25-30 градусов, а в воскресенье столбики термометров прогреются уже до 32 градусов.

Такие показатели – существенно выше нормы. Причём если первый день наступившей недели был тёплым, остальные будут холоднее.

Учёный объяснил, что по закону циркуляции при распространении антициклона сначала приходят северные воздушные массы, поэтому в среду в ЦФО температура опустится до 23 градусов. Такая температура сохранится до пятницы.