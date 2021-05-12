На этой неделе в Рязани проведут ремонт дорог на четырёх улицах

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Мэрия Рязани рассказала, где на этой неделе планируют ремонтировать дороги.

Работы пройдут на улицах Белякова, Центральная, Урицкого, Магистральная. Проконтролирует их Дирекция благоустройства города.

На прошлой неделе в Рязани, как отметили в администрации, выполнен ремонт на 16 улицах. В общей сложности отремонтировано 4 тысяч кв. м полотна.

Заделка аварийных выбоин проведена на улицах Интернациональная, Авиациаонная, Соборная, Семчинская, Крупской, Белякова, Соборная, Фрунзе, Семинарская, Маяковского, а также на проездах Завражнова, Машиностроителей, Славянском, Кремлевском Валу, Михайловском шоссе и Первомайском проспекте.