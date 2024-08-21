На двух улицах Рязани с середины сентября ограничат парковку

С 16 сентября в Рязани установят знаки, ограничивающие стоянку автомобилей, на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На участке улицы Бронная вдоль домов №№ 2, 2 к. 1, 7 появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

На участке микрорайона Октябрьской городок у дома № 32 (вдоль торца дома со стороны Гвардейского сквера) установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Отмечается, что это сделано «в целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды».