На трёх улицах Рязани с 5 июня отключат горячую воду

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача горячей воды:

— с 5 по 16 июня по следующим адресам:

— ул. Бирюзова, д. 20а (д/сад № 28), д. 19а (школа № 35), д. 25а (школа № 66), д. 17, д. 18, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 21, д. 21 корп. 2, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28;

— ул. Интернациональная, д. 14а (д/сад № 137), д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 22 корп. 2, д. 23 корп. 1;

— ул. Молодцова, д. 18;

— с 5 по 25 июня по следующим адресам:

— ул. Бирюзова, д. 22а (д/сад № 148), д. 23а (школа № 65), д. 22, д. 22 корп. 1, д. 23, д. 23 корп. 2;

— ул. Интернациональная, д. 21а (д/сад № 154), д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 21, д. 21 корп. 1.