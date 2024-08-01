Четверг, 1 августа, 2024

На двух улицах Рязани отключат воду 2 августа

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани в пятницу, 2 августа, отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал»

Воды не будет на Касимовском шоссе (36, 40, 44, 44 корп. 1, 38а (магазин), 42а (организации)) и улице Большой (106 корп. 2).

Отключение продлится с 9:30 до 15:30.

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