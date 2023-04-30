На двух участках дорог в Рязани в ближайшие дни устранят колейность

В Рязани в течение 3 дней проведут работы по ликвидации колейности двух участков дорог. Об этом сообщили в Управлении благоустройства города.

30 апреля проведут фрезерование покрытие на Касимовском шоссе и улице Есенина;

30 апреля и 1 мая уложат асфальтобетонное покрытие на Касимовском шоссе;

1 и 2 мая уложат асфальтобетонное покрытие на улице Есенина.

Погода может внести коррективы в план работ.

Полностью перекрывать ремонтируемые участки не будут, введут лишь временные ограничения по отдельным полосам. Водителей призвали отнестись с пониманием и учитывать эти сведения при планировании маршрута.