Среда, 7 июня, 2023
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На дорогах Рязанской области 7 июня проходит рейд ГИБДД

Татьяна Проводина
Image by wirestock on Freepik

Госавтоинспекция Рязанской области 7 июня проводит профилактическое мероприятие «Тонировка».

Особое внимание — к светопропусканию стёкол транспортных средств.

В ГИБДД напомнили, что тонированные стёкла существенно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду или тёмное время суток. Это может стать одной из сопутствующих причин дорожных аварий.

Выявленных нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф составляет 500 рублей.

В Госавтоинспекции Рязанской области призывают всех водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

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