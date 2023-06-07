На дорогах Рязанской области 7 июня проходит рейд ГИБДД

Госавтоинспекция Рязанской области 7 июня проводит профилактическое мероприятие «Тонировка».

Особое внимание — к светопропусканию стёкол транспортных средств.

В ГИБДД напомнили, что тонированные стёкла существенно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду или тёмное время суток. Это может стать одной из сопутствующих причин дорожных аварий.

Выявленных нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф составляет 500 рублей.

В Госавтоинспекции Рязанской области призывают всех водителей строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.