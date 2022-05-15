На Дне открытых дверей в РязГМУ школьники попробовали себя в роли стоматологов

Сегодня, 15 мая, в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова состоялся День открытых дверей. Впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса он прошёл в привычном для всех очном формате. Гостями мероприятия стали по приблизительным подсчетам более 1200 человек. Это школьники, а также сопровождавшие их взрослые. Кроме того, велась прямая трансляция мероприятия на сайте университета.

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День открытых дверей в РязГМУ был организован так, что каждый школьник, планирующий связать свою жизнь с медициной, мог совершить в неё полное погружение; узнать во всех подробностях не только о предстоящей вступительной кампании, но и об условиях обучения, его практической стороне, инфраструктуре вуза. Для потенциальных абитуриентов были организованы экскурсии по медгородку и интерактивные площадки от факультетов.

Стоматологический факультет организовал одну из самых интересных с прикладной точки зрения площадок. Здесь каждый желающий на специальном фантоме, имитирующем человеческую голову с открытой ротовой полостью, мог познакомиться под руководством специалистов с техникой удаления зуба или лечения кариеса, поработать настоящими стоматологическими инструментами и даже с помощью бормашины. Это была уникальная возможность побывать по другую сторону стоматологического кресла.

Помимо этого, в интерактивной зоне представители других факультетов знакомили ребят с порядком проведения некоторых сестринских манипуляций, с обычно невидимой для пациентов, но очень важной в диагностическом плане, работой лабораторных служб, с современным симуляционным оборудованием, на котором отрабатывают свои навыки будущие хирурги.

Выступая перед ребятами и их родителями на большом собрании в рамках Дня открытых дверей, ректор вуза Роман Калинин рассказал о миссии университета: «Мы делаем мир лучше, когда хорошо учим, качественно лечим, совершаем научные открытия, ставим спортивные рекорды; когда к нам приезжают люди, желающие стать врачами, и мы даём им такую возможность».

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Роман Калинин подчеркнул, что сегодня Рязанский медуниверситет – это большая система, но в ней у каждого будущего медика своя образовательная траектория с возможностью развиваться в желаемом направлении, будь наука, спорт, волонтёрство или творчество.

По словам ректора, интерес к медицинской профессии со стороны выпускников школ по-прежнему велик, а значит, конкурс на врачебные специальности в предстоящую вступительную кампанию снова будет высоким.

Специально для тех, кто планирует поступать в РязГМУ недавно был создан тelegram-канал «Абитуриенты РязГМУ». В нём – вся самая актуальная информация о правилах приема, работе приёмной комиссии, способах подачи документов, учёте индивидуальных достижений и многом другом.