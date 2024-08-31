На День города рязанцев накормили 100-метровым пирогом

День города в Рязани наполнился ароматами вкусной еды. 31 августа рядом с цирком ев Лыбедском бульваре в рамках народных гуляний «Влюбись в Рязань» раскинулся масштабный гастрономический праздник. Там разместили десятки шатров с едой на любой вкус, кулинары предлагают гостям брендированные рязанские блюда.

Внимание гостей привлекло шоу на импровизированной кухне, где искусные повара в режиме реального времени готовят гастрономические шедевры по традиционным и модернизированным рецептам Рязанской области.

Особый восторг у гостей праздника вызвал огромный пирог, приготовленный специально к этому дню. Сладкий символ Дня города с удовольствием дегустируют и взрослые, и дети.

Атмосфера праздника царит повсюду. Звучит музыка, работают аниматоры. Рязань празднует День рождения весело и вкусно.