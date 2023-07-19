На часовню в честь мученика Ипатия Триполийского в деревне Фролово установили новый купол

— Сегодня состоялась установка и освещение купола. Благодарственный молебен совершили настоятель Успенского храма села Мосолово иерей Василий Крючков и настоятель Иверского храма села Муратово иерей Леонид Трибис.

Благодарим Анатолия Ивановича Монахова за поддержку и помощь в этом добром деле! — написал Артёмов в телеграм-канале.