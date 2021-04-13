На бюджетные места в вузах разрешат поступать до 35 лет

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Молодежи до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах. Как выяснили «Известия», такой законопроект 13 апреля будет внесен в Госдуму. Автор документа — зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев — объясняет свою инициативу изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет.

Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе «Об образовании РФ», хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено. Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек, — рассказал парламентарий.

С учетом, что финансирование из госбюджета одного места составляет около 100 тыс. рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется свыше 100 млрд, уточняется в экономическом обосновании к проекту ФЗ.

В большинстве фракций Госдумы инициативу поддержали. Эксперты, в свою очередь, считают, что после повышения возраста молодежи властям стоит быть последовательными и принять такой законопроект.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Всем по знанию: молодежь до 35 лет сможет учиться на бюджетных местах