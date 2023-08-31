На большом фестивале КВН в Рязани разыгрывали «Косопузов» и шутили о самом главном с командой «Доктор Хаусс»

В пятницу, 25 августа, в Рязани в третий раз состоялся Международный Кубок губернатора по КВН «Поющий КВН 2023». Масштабный музыкальный фестиваль открыл череду мероприятий ко Дню Города и собрал сотни весёлых и находчивых из разных уголков России.

География участников в этом году была действительно широка: в Рязани приехали КВНщики из населённых пунктов от Санкт-Петербурга до Ростовской области. Все — с яркими шутками, тёплыми поздравлениями и зажигательными песнями.

На несколько часов рязанцы погрузились в атмосферу смеха, радости и хорошего настроения. Радушно принял гостей Зелёный театр ЦПКиО. А задавал публике настроение известный КВНщик, чемпион Высшей Лиги КВН в составе команды «Вятка» Руслан Шишкин.

Следили за игрой и решали, кому достанутся заветные призы-«косопузы» беспристрастные члены жюри:

Заместитель руководителя аппарата администрации Рязани Евгения Власова;

Депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов;

Председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачёв;

Председатель избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков;

Директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов;

Директор Центральной лиги МС КВН «Старт» Арбен Азумянов;

Капитан команды КВН «Сборная ГУУ» Павел Павловский

Финалист высшей лиги КВН в составе команды «Такая история» Роман Кузьмин,

Джазовая певица, полуфиналист шоу «Голос» Элла Хрусталёва.

И вот на сцене появляется команда «Гармония» из Москвы, те самые ребята, которые «не попали ни в один проект на ТВ», зато прекрасно и очень гармонично чувствуют себя в КВН:

Мы музыканты, и нам нравится в вашем Зелёном театре. Да-да, нам не впервой выступать на улице…

Свой творческий опыт ребята сразу решили нести в массы:

— У меня на прошлом концерт был каминг-аут!

— Может, солд-аут?

— Не помню, я пьяный был..

Команда из Санкт-Петербурга «Около того» размышляли над тем, как бывает жестоко импортозамещение:

…приступил он к раздеванию, но пропал его кураж, когда увидел вместо Zara белорусский трикотаж!

Рязанских девчонок КВНщики решили кадрить песнями под орган, а ещё пофантазировали над тем, что может случиться, если в передаче у Соловьёва закончатся приглашённые поляки.

Сборную Богородского городского округа (Ногинск) на поездку в Рязань на фестиваль благословил сам мэр. А команда эта — ну очень колоритная:

У нас даже есть представитель самой древней в мире профессии… безработный!

Ребята показали, как бы Юрий Лоза доставлял Льва Лещенко к краю земли, конечно же, на маленьком плоту. А ещё пригласили рязанцев к себе в гости, если вдруг кому-то хочется увидеть своими глазами XIX век.

Прекрасные «Диванодамы» из подмосковного Дмитрова пригубили коньячок и с первых же секунд выступления стали рассказывать о себе:

Вот у меня отец белорус, а мать — татарка… Я такой чак-чак с картошкой делаю!

Поведали и о необычной встрече с Алексеем Жегловым в магазине «Пятёрочка». Теперь мы знаем, кто из членов жюри поскупился на пакет, стоя на кассе.

Команда КВН из Луховиц «Кырстенданц» с порога заявила, что за косопуза будет упорно и по-настоящему бороться. И пусть вместо него, как и вместо аттестата о среднем образовании, получит диплом за участие.

Кстати, у КВНщиков есть свой Фредди Меркьюри, который шикарно разогрел зал и заставил рязанцев громко аплодировать и смеяться. Правда, о его уместности на сцене пришлось поспорить:

— А мы вас сейчас показывать не можем. Как бы так объяснить, почему… Ну, у Фредди Меркьюри жены не было!

— Ох и везунчик!

Ещё одна команда из Луховиц — «Команда мечты» решили выйти под музыку из «Бременских музыкантов». Просто это единственные иностранные звёзды, кому сейчас можно выступать в России. КВНщики окунулись в школьные воспоминания, показали странных школьных фотографов, которые «впаривают» детям сделать фото со звёздами и в рамочке. А кое-кто из команды даже предложил донести до дома портфель Эллы Хрусталёвой.

Команда «Тугеза» из города Мытищи вынесла на сцену огромную сумку. Как оказалась, это та самая программа «Доступное жильё для молодых семей». Тему любви КВНщики решили развивать до предела и даже предположили, как выглядит секс в семье зоологов!

КВНщики из Егорьевска «ДиС» с первых секунд вещали о насущном — о работе. Например, одна из участниц команды всё лето работала в одном из банков… за «спасибо». Кому-то повезло больше:

— Я записалась на вольную ходьбу!

— И как?

— Хочу — хожу, хочу — не хожу! А ещё записалась на ходьбу на руках. Правда, до неё руки пока не доходят.

Следующая команда «Кларнет клары» — из РГУ имени С. А. Есенина, вуза, где родились все идеи для игры престолов. Начали выступление, по традиции, с парада, поднятия флага… Ну а что ж, приказы не обсуждаются!

— Мы должны быть дерзкими, решительными!

— Как Медведев в Telegram?

— И адекватными!

На сцене — ещё одна рязанская команда, представляющая Политех «Ради тех». Начали с песни о вечном! Ну не понимают ребята, для чего каждое лето нужно раскапывать теплотрассу на Первомайском проспекте вот и задаются вполне очевидным вопросом.

И закончили ещё одной актуалочкой:

Такого шелкопряда, такого шелкопряда

Давно не знали местные леса…

В Центральном парке белка

И в ней полно белкá!

Монокоманда из Тульской области в лице одного человека всё за всех посчитала. Даже цифры говорят о том, что один из косопузов должен уехать в Тулу. Ну, а кто мы такие, чтобы спорить с математикой? Да и никто даже подумать не мог, что строгая наука может рассмешить целый зал!

«Амбассадоры Атяшево» из Саранска приехали с интересной новостью: в Мордовии совсем недавно упал метеорит прямое на гнездо кукушки…

И так будет с каждой плохой матерью!

Их юмор — как курс гормональных. Если не подготовиться, разнесёт конкретно (в принципе так и вышло). А намерения у ребят — более чем серьёзные.

— Мы когда рязанских баб кошмарить пойдём?

— Так вот как ты называешь свидания…

«Золотой Запас» из Смоленска решили перестраховаться перед встречей с рязанской публикой и первым на сцену отправили своего охранника — Кирилла (Лирик наоборот). Но бояться рязанцев, как оказалось, не стоит, громкими аплодисментами и теплом они встретили КВНщиков. А Кирилл настолько вдохновился, что на все 100% явил миру свою лирическую натуру.

Не обошлось без актуального и злободневного: ребята оказались на месте жителя Дашково-Песочни и представили, что он ежедневно чувствует:

О, этот запах альпийских гор!

Рязанская команда «Айседора Дункан» на правах филологов начала со списка новейших слов: подгазманить, замедведиться, размалковеть. Поделились тем, что смущает:

Почему сезон рассады закончился, а фиолетовый свет в окнах горит до сих пор?

Девушки-КВНщицы рассказали, как Юрий Куклачёв на волне патриотизма выкидывает из дома всех британцев. И как сырники Юлии Высоцкой и Георгий Победоносец выясняют, кто из них больше великомученик.

Московская команда «Парк имени Тимирязева» решила доказать, что аграрная отрасль — самая перспективная для молодёжи. В вузе, оказывается, серьёзно взялись за разработки:

Я недавно изобрёл прибор, который где-то там чё-то там сельское хозяйство! Минсельхоз даже деньги выделил!

Членов жюри КВНщики решили подкупить тем, что вырастили сами! Рядом с капустой и тыквой оказался… ребёнок!

Детская команда «Сахар» из Егорьевска покорила зал своей непосредственностью и находчивостью. Несмотря на юный возраст, КВНщики шутили на очень серьёзные темы. Хотя без этих ваших тиктоков и ютубов не обошлось!

Следующая команда «Дон Террикон» представляет город Шахты. Сами себя назвали юмористическим торнадо. На фестиваль, кстати, приехали со своим кубком, чтобы точно быть в призах. Начало с рискованных экспериментов с цыганами:

— Правда, что цыгане могут гипнотизировать людей?

— Нет!

— Круто, вот тебе 500 рублей!

А ещё рассказали, что Шахты — город олимпийских чемпионов, и там все в золоте купаются:

Вообще-то это ржавая вода!

Команда из Рязани «Улица Дзержинского» вышла в сопровождении работниц Центробанка и учредила свою премию для других команд: Рязанского Вкуснопуза в светлом, в тёмном и Вкуснопуза живого нефильтрованного! Решили не шутить про политику, так как не разбираются в ней. А вот шишки и шелуху вниманием не обошли.

Не обошлось без впечатлений об уходящем лете:

— Кто куда летом ездил отдыхать?

— Я была не Мёртвом море!

— Прекрати так называть Борковский карьер!

Завершила конкурсную программу команда КВН «Регион 50» (ГУУ). Зал сразу настроили и волны смеха, аплодисменты и острые шуточки:

Мы все выросли в Подмосковье, в самом безопасном регионе. В какой лес ни зайдёшь, везде презервативы валяются!

Кстати, подмосковные учёные, по словам КВНщиков, недавно создали Роскомпас. Чем от отличается от обычного? У него нет Запада.

Пока члены жюри подводили итоги игры, рязанцев ожидал главный подарок вечера! Целый час настроение публике задавала команда — чемпион Высшей Лиги 2022 года «Доктор Хаусс». Ребята приехали в Рязань прямиком из белорусского Могилёва. Отсутствие Coca-Cola на рязанских прилавках их не смутило, но навело на размышления наличие Колы Доброй. А какая тогда злая?

Дорогие рязанцы, мы до этого в КВН играли только в Москве. Поэтому можно сказать, что мы в России впервые!

Кстати, выяснилось, что общего между лунной станцией Роскосмоса и с курсом рубля. И то, и то запустили в Россиии на Луну!

А вот с шутками про картошку были осторожны:

Про религию шутить нельзя!

В этот вечер КВНщики из «Доктор Хаусс» радовали рязанцев очень жизненными ситуациями! И алкашей, выбирающих плавленный сырок в магазине, показали, и сценку рядом с клубом Iron Bee разыграли, и вспомнили детство с уроками физкультуры.

Апогей концерта — играющий на синтезаторе президент Беларуси Александр Лукашенко! Это, конечно же, никого не могло оставить равнодушными. И самое главное — смешные и добрые песни и искренние поздравления с Днём Города, которые сплотили гостей большого фестиваля.

Итоги Музыкального кубка Губернатора «Поющий Коспуз 2023»:

Косопуз 1 степени и денежный грант на 50 тыс. руб. на поездку в Сочи – «50 регион», ГУУ;

Косопуз 2 степени и 25 тыс. руб. — команда «Золотой запас», г. Смоленск;

Косопуз 3 степени и 25 тыс. руб. — команда «Дон Террикон», г. Шахты;

Малые косопузы в номинациях мисс голос Фестиваля- «Гармония», г. Москва, мистер голос Фестиваля – «Семь раз», Тульская область Загородный отель «Александрово»; лучшая шутка Фестиваля – «Айседора Дункан», РГУ им.С.А.Есенина, г.Рязань; лучший музыкальный номер Фестиваля – «Амбассадоры Атяшево», г. Саранск; самая поющая команда Фестиваля – «Ради тех», г. Рязань; за волю к победе – «Парк имени Тимирязева» РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева, Москва.

Сладкие призы от спонсоров получили- «Сахар», городской округ Егорьевск; «Команда Мечты» г. Луховицы;

«Дон Террикон», г. Шахты- за лучший анонс- представление команды по итогам зрительского голосования в группе лиги; «Диванодамы», г.Дмитров – спец.приз от партнера Фестиваля; Сборная Богородского городского округа, г. Ногинск — приз от Рязанской городской Думы; «Около того», г.Санкт-Петербург — приз от Администрации города; «Кырстен Данц», г. Луховицы- спец.приз от генерального партнера.