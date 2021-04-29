На благоустройство трех рязанских парков выделят 100 млн рублей

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Три рязанских парка благоустроят за 100 млн рублей. Об этом заявила председатель по налоговой политике Галина Трушина на заседании гордумы в четверг, 29 апреля.

Депутат отметила, что доходная и расходная части бюджета увеличены на 2 313 000 000 рублей. Из них 2 311 900 000 рублей — дополнительные поступления межбюджетных трансфертов, а 1 100 000 рублей — безвозмездные поступления в виде добровольных пожертвований граждан на реализацию проектов местных инициатив.

— 100 000 000 рублей запланировано на благоустройство трех общественных территорий. Эти деньги вложат в обустройство третий очереди Верхнего городского парка, четвертой очереди ЦПКиО и сквер Советско-Польского братства по оружию, — рассказала Галина Трушина.

К тому же, 549 млн рублей пойдет на строительство школы в Кальном, 363 млн — на ремонт 13-ти объектов дорог, а 424 млн рублей — на ремонт детсадов №№ 121, 136, 147 и двух яслей.

Остальные средства пойдут на организацию бесплатного питания для школьников, благоустройство девяти дворов, капитальный ремонт тепловых сетей, переселение граждан из аварийного жилья и ликвидацию свалки в Хамбушево. В Рязани также отремонтируют школу №50 и музыкальную школу №6.

В общей сложности расходы Рязани составляют 13 341 000 000 рублей. Дефицит бюджета равен 7,9% от доходов.