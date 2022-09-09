На благоустройство сквера в Солотче потратят 16 миллионов рублей

В Рязани намерены благоустраивать сквер на улице Владимирской в Солотче, тендер на проведение работ размещён на портале Госзакупок.

На благоустройство хотят потратить 16,6 млн руб. Работы проведут в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани». Средства выделят из муниципального бюджета.

Перед подрядчиком стоит задача оборудовать в сквере тренажёрную и детскую площадки. Также там должны появиться лавочка, биотуалеты, стойка информации.

Срок завершения работы – 30 ноября.