Пятница, 9 сентября, 2022
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На благоустройство сквера в Солотче потратят 16 миллионов рублей

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Photo by form PxHere

В Рязани намерены благоустраивать сквер на улице Владимирской в Солотче, тендер на проведение работ размещён на портале Госзакупок.

На благоустройство хотят потратить 16,6 млн руб. Работы проведут в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани». Средства выделят из муниципального бюджета.

Перед подрядчиком стоит задача оборудовать в сквере тренажёрную и детскую площадки. Также там должны появиться лавочка, биотуалеты, стойка информации.

Срок завершения работы – 30 ноября.

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