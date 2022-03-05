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Суббота, 5 марта, 2022

На благоустройство рязанского Лесопарка выделено 51,2 млн рублей

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На благоустройство рязанского Лесопарка выделено 51,2 млн рублей

Александр Ильин

На благоустройство рязанского Лесопарка от моста до первого разворотного круга выделено 51,2 млн рублей. Тендер появился на портале Госзакупок 4 марта.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 51 200 000 рублей. Деньги поступят из бюджета. Заказчиком выступает управление благоустройства города администрации Рязани.

Согласно проекту, в Лесопарке разместят две велопарковки, новые урны, видеокамеры, элементы навигации, парковые качели, скамейки со спинками, стулья, кормушки, новую остановку на разворотном круге. 

Планируемый срок окончания работ — 31 августа 2022 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 14 марта.

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