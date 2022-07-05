На благоустройство Лыбедского бульвара потратят 28 миллионов рублей

На благоустройство Лыбедского бульвара Рязани выделено порядка 28 миллионов рублей, сообщает сайт городской Думы.

5 июля ход ремонтных работ проконтролировали первый заместитель председателя гордумы Александр Шевырев, депутаты Александр Чайка и Юрий Сандин, представители мэрии.

Благоустраивают часть бульвара между улицами Ленина и Горького. Там обустроят пешеходную зону, сделают велодорожки, бордюр и лестницы с покрытием из плитки. Планируется установить пандусы, скамейки, урны. Рабочие восстановят газон, озеленят территорию.

Работы завершат до конца лета.