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Вторник, 5 июля, 2022

На благоустройство Лыбедского бульвара потратят 28 миллионов рублей

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7info

На благоустройство Лыбедского бульвара потратят 28 миллионов рублей

На благоустройство Лыбедского бульвара Рязани выделено порядка 28 миллионов рублей, сообщает сайт городской Думы.

5 июля ход ремонтных работ проконтролировали первый заместитель председателя гордумы Александр Шевырев, депутаты Александр Чайка и Юрий Сандин, представители мэрии.

Благоустраивают часть бульвара между улицами Ленина и Горького. Там обустроят пешеходную зону, сделают велодорожки, бордюр и лестницы с покрытием из плитки. Планируется установить пандусы, скамейки, урны. Рабочие восстановят газон, озеленят территорию.

Работы завершат до конца лета.

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