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Четверг, 29 апреля, 2021
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На благоустройство костромских пляжей из бюджета города выделят свыше 4 млн рублей

Елена Лобанова
Фото пресс-службы администрации Костромы
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Из бюджета города выделили 4,3 млн рублей на благоустройство костромских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Официально летний сезон начнется 1 июня, а закончится 31 августа. В этом году костромичи смогут посетить пляжи на улицах Лесной, Широкой, Чернигинской набережной и Речном проспекте. 

— В настоящее время работники завозят песок, который после будут выравнивать. На объектах убирают мусор и ремонтируют оборудование. К лету на всех пляжах проведут акарицидную обработку, исследуют дно речной акватории и установят буйки, — говорится в сообщении. 

В открытию пляжей также отремонтируют теневые навесы, покрасят скамейки, урны и кабинки для переодевания. На волжских пляжах по улицам Лесной и Широкой будут запущены фонтанчики с питьевой водой.

— Специалисты уже взяли пробы воды и песка. Эксперты Роспотребнадзора выяснят, можно ли купаться на этих объектах, — говорится в сообщении. 

Комиссионное обследование мест массового отдыха на готовность к открытию купального сезона назначено на 28 мая.

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