На благоустройство костромских пляжей из бюджета города выделят свыше 4 млн рублей

Из бюджета города выделили 4,3 млн рублей на благоустройство костромских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Официально летний сезон начнется 1 июня, а закончится 31 августа. В этом году костромичи смогут посетить пляжи на улицах Лесной, Широкой, Чернигинской набережной и Речном проспекте.
В открытию пляжей также отремонтируют теневые навесы, покрасят скамейки, урны и кабинки для переодевания. На волжских пляжах по улицам Лесной и Широкой будут запущены фонтанчики с питьевой водой.
Комиссионное обследование мест массового отдыха на готовность к открытию купального сезона назначено на 28 мая.