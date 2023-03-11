Суббота, 11 марта, 2023
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На благоустройство центра города Михайлов Рязанской области потратят 106 миллионов

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В Рязанской области размещены аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству в городах Михайлов и Спас-Клепики, а также в селе Ижевское. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Сметная стоимость работ по благоустройству центральной части города Михайлова — площади Ленина и улицы имени маршала Голикова Ф.И. — составляет более 106 миллионов рублей. На благоустройство улицы Красная в селе Ижевское Спасского района выделено 96 миллионов, а сметная стоимость благоустройства общественной территории «Центральная часть города, улицы Свободы и Просвещения» в Спас-Клепиках превышает 91 миллион

В ежегодном Всероссийском конкурсе участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

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