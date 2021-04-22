На бизнес-форуме в Рязани обсудили интерактивную инвестиционную карту и меры поддержки бизнеса

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В четверг, 22 апреля, в Рязани прошел форум «Бизнес-Успех». На пленарной сессии эксперты обсудили участие региона в интерактивной инвестиционной карте и меры поддержки бизнеса.

Присутствовавших поприветствовал Николай Любимов. Он отметил, что данный форум проходит в Рязанской области уже в третий раз.

— Прошедший год стал настоящим вызовом и для предпринимателей, и для органов власти. Коронавирус всех нас проверял на прочность и сделал нас лишь сильнее. В условиях пандемии мы приняли беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Правительство Рязанской области установило три пакета льгот, — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что местный бизнес активно пользовался мерами поддержки. К тому же, предприниматели уверяли, что льготы нужны. Николай Любимов подчеркнул, что в будущем эти меры планируют развивать.

Положительно работу во время пандемии оценил и первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

— Наши региональные отделения отрабатывали на местах повестку с местными правительством. Эта информация оперативно уходила наверх для консолидации мнений и выявления сиюминутных потребностей. Решения нужно было принимать очень быстро, поэтому времени на раскачку не было, — рассказал Газизов.

Он также упомянул, что на развитие Рязанской области существенное влияние окажет и интерактивная инвестиционная карта.

— Малый средний бизнес не будет забыт. Его проекты также внесут на карту. Это будет большой толчок не только для бизнеса, но и для региона. Люди со стороны будут смотреть на карту и видеть, что сюда можно проинвестировать деньги, — заметил Азат Газизов.

Николай Любимов рассказал, что Рязанской области есть, что показать.