На бизнес-форуме в Рязани обсудили интерактивную инвестиционную карту и меры поддержки бизнеса

В четверг, 22 апреля, в Рязани прошел форум «Бизнес-Успех». На пленарной сессии эксперты обсудили участие региона в интерактивной инвестиционной карте и меры поддержки бизнеса.
Присутствовавших поприветствовал Николай Любимов. Он отметил, что данный форум проходит в Рязанской области уже в третий раз.
Глава региона подчеркнул, что местный бизнес активно пользовался мерами поддержки. К тому же, предприниматели уверяли, что льготы нужны. Николай Любимов подчеркнул, что в будущем эти меры планируют развивать.
Положительно работу во время пандемии оценил и первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.
Он также упомянул, что на развитие Рязанской области существенное влияние окажет и интерактивная инвестиционная карта.
Николай Любимов рассказал, что Рязанской области есть, что показать.