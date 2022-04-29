На автостанции в Михайлове силовики провели контртеррористическую тренировку

В Михайлове состоялась контртеррористическая тренировка, в ходе которой проверили готовность сил и средств оперативной группы. Подробности мероприятии сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

- Реклама -

Цель тренировки — осуществление первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте транспорта на автостанции Михайлова. В рамках мероприятия отрабатывалась ситуация, связанная с захватом заложников.

В тренировке были задействованы силы и средства УФСБ России по Рязанской области, МО МВД России «Михайловский», ОВО по Михайловскому району ВНГ России по Рязанской области, сотрудники подразделений МЧС и скорой помощи.

Все поставленные цели тренировки успешно выполнены.