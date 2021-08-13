На Алтае задержали педофила, который держал в плену 12-летнюю девочку

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Стражи порядка задержали 40-летнего Олега Лавкина, который подозревается в похищении школьницы в Бийске, пишет Лайф.

Известно, что 12-летняя девочка пропала 31 июля. Она вернулась домой спустя два дня. Все это время педофил удерживал школьницу в подвале. Неадекват выслеживал девочку целый месяц.

Выяснилось, что девочка каталась на велосипеде, позже ее вещи и телефон нашли на берегу реки.

Источник рассказал, что после совершения преступления мужчина выдвинулся в сторону тайги, где заночевал. Пешком и на попутных автобусах злоумышленник добрался до села Онгудай. Там его и поймали. Возбуждено уголовное дело.