На 3-м этапе рыбатлона в Рязани чемпион определился на беговом круге

15 июля в Рязани на Рюминском пруду у стадиона ЦСК прошел 3-й этап рыбатлона-2023. Несколько десятков рыбатлонистов бегали по самому стадиону, а ловили на прилегающем к нему пруду. До старта на тренировке под легкий дождик рыбка клевала весьма неплохо. Но как только дождь прекратился и был дан старт, все поменялось.

Клев в обед практически прекратился. Тем не менее, 20 человек поймали по одной рыбе, но вторая ни у кого не хотела клевать. Причем в этом списке поймавших было несколько девушек. На последней минуте у Алексея Мезенцева был шанс, но его вторая рыба сорвалась с крючка. В итоге за два часа две рыбы не поймал никто! Такое в рыбатлоне произошло, пожалуй, в первый раз в истории. Пришлось выявлять чемпиона с помощью штрафного круга по стадиону. И здесь не было равных рязанцу Павлу Громову, который с блеском второй раз подряд стал чемпионом забега. 2 место, отдав всего себя на беговом круге, занял москвич Александр Савкин. Бронза уехала в Коломну к молодому Александру Монахову.

Среди девушек победу праздновала дебютантка рыбатлона молодая рязанка Влада Швайка, среди детей — Арсений Мефодин. Призы получили в итоге более 30 человек. Следующий рыбатлон в Рязанской области намечен на 2 сентября. И произойдет это в селе Кирицы Спасского района…

Благодарим руководство стадиона ЦСК и лично А. В. Морозова за помощь в организации соревнований.

Главные партнеры — стоматология «АТМОСФЕРА», турагентство «МК-ТРЕВЕЛ», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ».

Организация и проведение соревнований — «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка — Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн — типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры — пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ОК-62», рыболовный магазин «ЕГЕРЬ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», проект «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в БОЯРИНЦЕВО», прикормки ЕВГЕНИЯ СЕРЕДЫ, компания «OS FISHING 62», ГОЛЬФ-ЦЕНТР в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры — информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».