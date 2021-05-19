На 26 часов закроют движение по Железнодорожному мосту в Архангельске 20 мая

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В четверг, 20 мая, движение по Северодвинскому мосту закроют на 26 часов. На объекте будут вестись работы по капремонту, сообщает пресс-служба мэрии Архангельска.

Мост закроют с 09:30 20 мая до 11:30 21 мая. При этом передвигаться запретят лишь автомобилистам. Им предлагают воспользоваться Краснофлотским мостом. Пешеходов ограничивать не будут.

Из-за закрытия моста маршрут №33 временно перестанет ходить. Автобусы №№3, 31 будут ездить по Краснофлотскому мосту. С расписанием движения можно ознакомиться здесь.

Напомним, капитальный ремонт проводит подрядчик РЖД — ООО ФСК «Мосотряд-47».