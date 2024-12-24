На 101 году ушла из жизни Евдокия Климанова

В Рыбновском районе 14 декабря на 101 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Климанова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Евдокия Климанова родилась 14 марта 1923 года в деревне Бойчицы. В 1941 году ушла на фронт добровольцем, служила в 605-м зенитном артиллерийском полку. На войне копала окопы, ходила в разведку, делала укрепления. Прошла от Москвы до Варшавы, там и встретила День Победы.

Получила орден Отечественной войны II степени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие награды.