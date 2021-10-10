Мясников назвал запретное лекарство, которое может убить при кризе

Врач Александр Мясников призвал в эфире телеканала «Россия 1» отказаться от приема таблеток «под язык» при повышенном артериальном давлении.

По его словам, люди ошибочно пытаются снизить его при гипертоническом кризе. В частности, под запрет подпадает такой препарат, как каптоприл.

В результате приема подобных лекарств у человека начинает падать перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, головного мозга, а также в почках.

«Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность», – озвучил последствия такого состояния Мясников.

Медик отметил, что принимать таблетки «под язык» нельзя не самому пациенту, ни по совету врачей скорой помощи. Он заключил, что это можно делать лишь в больнице под наблюдением специалиста.