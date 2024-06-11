МВД проверяет песни Элджея на пропаганду наркотиков

МВД начало проверку песен Элджея на предмет пропаганды наркотиков. Это следует из ответа ведомства на обращение Ивана Квасницкого, руководителя Новосибирского координационного совета. Об этом пишет телеграм-канал «RT на русском».

Элджей должен выступить на фестивале «Черника Music Fest», который пройдет в Новосибирске 15–16 июня. Квасницкий призвал МВД, Следственный комитет, полпреда президента РФ, губернатора и прокурора области обратить внимание на фестиваль, так как на нем выступают артисты, которые, по его словам, негативно отзываются о спецоперации (СВО). Среди них он упомянул Dead Blonde и Джарахова.

Квасницкий назвал фестиваль «элементом гибридной войны с Россией», который способствует «нравственному разложению молодежи» и является «культурной диверсией во время СВО».

Организаторы фестиваля утверждают, что это семейное мероприятие с возрастными ограничениями 0+.