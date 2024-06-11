Вторник, 11 июня, 2024

МВД проверяет песни Элджея на пропаганду наркотиков

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

МВД начало проверку песен Элджея на предмет пропаганды наркотиков. Это следует из ответа ведомства на обращение Ивана Квасницкого, руководителя Новосибирского координационного совета. Об этом пишет телеграм-канал «RT на русском».

Элджей должен выступить на фестивале «Черника Music Fest», который пройдет в Новосибирске 15–16 июня. Квасницкий призвал МВД, Следственный комитет, полпреда президента РФ, губернатора и прокурора области обратить внимание на фестиваль, так как на нем выступают артисты, которые, по его словам, негативно отзываются о спецоперации (СВО). Среди них он упомянул Dead Blonde и Джарахова.

Квасницкий назвал фестиваль «элементом гибридной войны с Россией», который способствует «нравственному разложению молодежи» и является «культурной диверсией во время СВО».

Организаторы фестиваля утверждают, что это семейное мероприятие с возрастными ограничениями 0+.

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