Музыкант JONY рассказал в «Шоу Воли», какую девушку он ищет

Гостем нового выпуска «Шоу Воли» стал JONY — певец и обладатель самой лучшей бороды в мире по мнению Павла Воли. 31 мая у него вышел новый альбом EPIC. О нем JONY рассказал Павлу Воле и Илье Соболеву, а еще ответил на вопрос, не передумал ли он писать песни про любовь:

«Не передумал! Но вообще альбом EPIC — про мотивацию. Я всегда рассказываю на концертах про свой путь, про то, как мне было 16 лет и в мой университет приехал Мот и воодушевил меня. Может быть, и мои слова кому-то помогут. Но, как мы знаем, любовь тоже мотивирует, поэтому песни про любовь в альбоме есть. Вообще сейчас сложно прорваться, нужно соблюдать тренды, и душевных песен стало меньше. Мне хотелось, чтобы талантливые музыканты со всей России написали куплеты на мои демки, поэтому я пригласил их поучаствовать».

Сам JONY говорит, что абсолютное большинство его аудитории — это девушки, но вот любимой девушки у музыканта так и нет. И, по словам Павла Воли, уже давно — этот вопрос он вместе со своей женой Ляйсан Утяшевой задавал JONY еще во времена ковидного карантина. Сейчас певец ответил так:

«Я хочу семью. И хотел бы девушку помладше. Хотелось бы, чтобы она умела готовить, ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок! Пока я будет петь, она будет готовить. Но вообще-то я не машину выбираю, и сердцу не прикажешь».

Ведущие попробуют найти невесту для исполнителя прямо в зале. Также JONY расскажет о том, почему ему нравится, когда поклонники просят с ним сфотографироваться:

«Народная любовь — это круто! Я рад тому, что меня узнают на улицах, хотя реакции бывают разные. Бывает, человек минут двадцать ходит и стесняется подойти… Пожалуйста, не стесняйтесь! Это нормально, я сам выбрал такую жизнь. Когда у меня три трека вышло, я специально ходил по людным местам».

В финале программы состоится премьера нового трека музыканта: JONY исполнит песню впервые на телевидении.

Еще одни гости Павла Воли и Ильи Соболева в этот вечер — наставники шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!», тренер Кирилл Кошарин и диетолог Регина Доктор, а также участница шоу Алена Костюк, финалистка Анастасия Белозерова и победительница Лилит Хачатрян.

«Большие девочки пришли в гости к тощим мальчикам, это великолепно!», — прокомментировал Павел Воля.

Кошарин и Доктор расскажут о том, как им удалось перестроить режимы питания и тренировок участниц, и о том, как они прививали девочкам здоровый образ жизни. А сами девочки — о переменах в жизни и о том, получается ли у них сохранять вес. Но главное — мотивирующие слова девочек для всех, кто хочет изменить свой вес.

Лилит Хачатрян: «В первую очередь полюбите себя и примите свое отражение. Изменив отношение к себе, вы начнете менять себя».

Анастасия Белозерова: «Нужно есть! Это мое главное открытие. На голоде похудеть не получится».

Алена Костюк: «Самое главное — поверить в себя. Не надо начинать с завтра, надо начинать сейчас и знать, что ты все сможешь. Я тоже думала, что я не смогу, но я прошла 8 недель и больше не вешу 242 кг».