Музыкальный продюсер Александр Толмацкий примет участие в реалити-шоу ТНТ «Мастер игры»

Телеканал ТНТ раскрыл нового участника «Мастера игры» (16+) – им станет Александр Толмацкий, музыкальный продюсер и отец культового рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Человек, который стоял у истоков российской хип-хоп индустрии, теперь попробует себя в абсолютно новом формате – психологическом реалити-шоу, где побеждает тот, кто умеет просчитывать ходы и сохранять самообладание в любой ситуации.

Александр Толмацкий известен как продюсер, который работал с группами «Комбинация» и «Восток», а также певицей Яной, а в конце 90-х привёл хип-хоп на российскую сцену, став продюсером своего сына, выступавшего под псевдонимом Децл. Теперь, спустя годы, он вновь окажется в центре внимания, но уже не в роли продюсера, а в роли игрока, которому предстоит соперничать с известными артистами, блогерами и экстрасенсами.

Александр Толмацкий: «В моей жизни было много проектов, но “Мастер игры” – это что-то совсем другое. Ты живёшь внутри игры, ты её составная часть. Здесь всё зависит только от тебя: как ты чувствуешь людей, умеешь ли выстраивать стратегию, насколько хорошо адаптируешься к неожиданным поворотам. Это не сцена, не бизнес и не студия – это реалити-шоу, где важно быть максимально гибким и в нужный момент очень жестким. Возможно, этот проект даст мне понимание, насколько я разбираюсь в людях. Против меня будут играть экстрасенсы и профессиональные актёры, но я готов с ними побороться. Возможно, мой внешний вид, возраст и статус создадут дополнительные сложности для меня во время игры, ну что же, я к ним готов! Шоу-бизнес состоит из интриг и манипуляций, я привык к ним».

Реклама

«Мастер игры» – это психологическое реалити, в котором 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко и становятся частью большого социального эксперимента. Трое из них – «тёмные», они должны скрывать свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные – «светлые», их задача вычислить предателей, сохранить команду и заработать как можно больше денег в общий банк. Каждую неделю проект покидают два человека: один по решению «тёмных», второй по итогам голосования за круглым столом. Победит тот, кто сумеет просчитать всех – или перехитрить даже самых сильных соперников, ведь в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно.

Ранее ТНТ уже объявил первых участников реалити-шоу. В числе игроков актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, а также шесть участников, известных по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Роль «Мастера игры» исполнит Юрий Колокольников – звезда «Мастера и Маргариты», «Последнего Ронина» и «Белого Лотоса», а джокером, нарушающим привычный ход событий игры, станет народный артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.