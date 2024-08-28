Среда, 28 августа, 2024

Музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» перенесли в Рязанский дворец молодёжи

Автор: 7info7

Опубликовано

Изменились место проведения и время начала Четвёртого Музыкального Кубка КВН «Поющий Косопуз 2024» в Рязани. Об этом информируют организаторы мероприятия — Официальная Рязанская лига МС КВН.

Как и заявлялось ранее, большой музыкальный фестиваль состоится в пятницу, 30 августа. Меняется место проведения: мероприятия состоится в Рязанском дворце молодёжи. Время начало Музыкального Кубка — 18 часов.

Напомним, в этом году за фигурки «косопузов» трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Напомним, билеты на Четвёртый Музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info. Итоги розыгрыша подведём 28 августа в 20 часов.

Также благодаря поддержке правительства Рязанской области, администрации Рязани и многочисленных партнёров Официальной Рязанской лиги КВН вы можете попасть на КВН бесплатно. Успейте получить бесплатный пригласительный, они доступны по ссылке. Поторопитесь, их количество ограничено!

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