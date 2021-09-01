Мужчину убили за отказ кукарекать после проигрыша в шашки

В Ижевске передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, 1963 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в июле 2021 года в многоквартирном доме на улице 10 лет Октября в Ижевске обвиняемый и потерпевший выпивали и играли в шашки. Проигравший должен был выйти на балкон и громко прокричать: «кукареку».

Проиграв, потерпевший отказался кукарекать, случился конфликт, в ходе которого мужчина получил удар ножом в область сердца.

Дело передано в Индустриальный районный суд Ижевска.