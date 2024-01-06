Мужчине проломили голову во время драки в баре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге после драки в баре скончался 61-летний мужчина.

Телеграм-канал питерской полиции сообщает, что инцидент случился ночью 5 января в баре на улице Просвещения. Скорая помощь забрала из заведения мужчину с тяжёлыми травмами, полученными во время драки. Пострадавший умер в больнице.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Ранее несудимый 41-летний мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» сообщает, что у пострадавшего обнаружили открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, внутричерепную гематому, перелом основания черепа.

По информации СМИ, травмы оппоненту нанёс уроженец Красноярского края, живущий в Выборгском районе Петербурга. Задержанный программист, занимается разработкой видеоигр.