Понедельник, 23 января, 2023
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Мужчина зарубил 82-летнюю пенсионерку, отказавшуюся дать денег на выпивку

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Wood фото создан(а) pvproductions - ru.freepik.com

В Тамбовской области суд отправил под стражу 50-летнего жителя деревни Кугушево, подозреваемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преступление совершено 20 января. Нетрезвый мужчина пришёл в дом к 82-летней односельчанке. Он попросил соседку дать денег на выпивку, но получил отказ. Во время последовавшего конфликта гость нанес хозяйке несколько ударов топором в область головы. Женщина умерла на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

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