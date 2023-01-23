Мужчина зарубил 82-летнюю пенсионерку, отказавшуюся дать денег на выпивку

В Тамбовской области суд отправил под стражу 50-летнего жителя деревни Кугушево, подозреваемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преступление совершено 20 января. Нетрезвый мужчина пришёл в дом к 82-летней односельчанке. Он попросил соседку дать денег на выпивку, но получил отказ. Во время последовавшего конфликта гость нанес хозяйке несколько ударов топором в область головы. Женщина умерла на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.