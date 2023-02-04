Мужчина зарезал старшего брата в Клепиковском районе

Касимовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Клепиковского района 1983 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление совершено в деревне Тамышево 28 ноября 2022 года. Нетрезвые братья поссорились на бытовой почве, младший ударил родственника в грудь охотничьим ножом. Рана оказалась смертельной, старший брат умер на месте.

Следователи посчитали вину мужчины доказанной, дело передано в суд. Обвиняемый находится в СИЗО.