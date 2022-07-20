Мужчина выхватил 6-месячного мальчика из коляски и бросился с ним под колёса автомобиля

Следователи СУ СК России по Тамбовской области устанавливают обстоятельства и мотивы покушения на убийство ребенка в Тамбове, злоумышленник уже задержан, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Неизвестный 51-летний мужчина на пешеходном переходе подбежал к женщине с коляской, выхватил шестимесячного сына, побежал по проезжей части и бросился на капот проезжающей машины. Очевидцам удалось задержать злоумышленника. Ребёнок получил ушибы мягких тканей — его осмотрели врачи и отпустили домой.

«Злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. Для определения психического состояния мужчины в рамках следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщает СУ СК России по Тамбовской области.

Ведомство пишет, что возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.