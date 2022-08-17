Мужчина угрожал сбросить двух своих детей с 9 этажа

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении жителя Якутска. Мужчину подозревают в совершении преступления по п. п. «а», «г», «д» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с издевательством для потерпевших). Подробности сообщила пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, утром 16 августа мужчина 1985 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поставил на открытое окно 9-го этажа своих детей 4 и 6 лет. При этом он кричал, что сбросит их вниз.

Происходящее заметил прохожий. Он стал уговаривать отца не сбрасывать детей, а также вызвал полицию.

В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.

Расследование уголовного дела продолжается.