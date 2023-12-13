Среда, 13 декабря, 2023
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Мужчина расстрелял оппонентов из ружья на Камчатке

7info
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Олюторским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух жителей с. Карага Карагинского района (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщил телеграм-канал ведомства. 

По предварительным данным, в ночное время 10 декабря текущего года 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Солодчука в с. Карага с целью убийства произвел не менее 6 прицельных выстрелов из полуавтоматического охотничьего ружья в 55-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, с которыми он ранее поссорился.

Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку ему было оказано активное сопротивление иными лицами, находящимися в квартире. В результате стрельбы потерпевшим причинены огнестрельные ранения.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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