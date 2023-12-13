Мужчина расстрелял оппонентов из ружья на Камчатке

Олюторским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух жителей с. Карага Карагинского района (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

По предварительным данным, в ночное время 10 декабря текущего года 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Солодчука в с. Карага с целью убийства произвел не менее 6 прицельных выстрелов из полуавтоматического охотничьего ружья в 55-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, с которыми он ранее поссорился.

Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку ему было оказано активное сопротивление иными лицами, находящимися в квартире. В результате стрельбы потерпевшим причинены огнестрельные ранения.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.