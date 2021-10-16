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Суббота, 16 октября, 2021
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Мужчина, пытавшийся убить женщину с ребёнком и дедом в Рязани, получил 15,5 лет

7info

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В Рязани суд признал 26-летнего жителя Московской области виновным в попытке убийства семьи из трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

С преступником 26-летняя рязанка познакомилась в социальной сети. Мужчина приехал к девушке в гости по её приглашению из Москвы. Ночью 16 сентября 2020 года между ними произошла ссора, хозяйка потребовала чтобы гость уехал.

Мужчина, испытывая личную неприязнь к жильцам квартиры, нанес женщине, её 5-летнему ребёнку и 69-летнему дедушке множественные колото-резаные ранения ножом. После этого прихватил чужие вещи и сбежал, посчитав, что люди мертвы.

К счастью, пострадавшим удалось вовремя оказать медицинскую помощь, они остались живы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15,5 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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