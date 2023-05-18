Четверг, 18 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Стример под наркотиками избивал девушку и стрелял, «изгоняя бесов»

7info

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы и покушении на убийство молодой девушки. Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 17 мая подозреваемый пришёл к 18-летней знакомой. Под действием наркотиков, мужчина сутки избивал жертву, стрелял в неё из травматического пистолета. Сегодня он запустил онлайн-трансляцию, в которой показывал издевательства, угрожал убить девушку.

Подписчики стримера сообщили в полицию. По данным регионального УМВД, 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Девушка находится в больнице. Следователи СКР намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Мать рязанки Елены Логуновой рассказала, какое хочет наказание для убийцы

В убийстве следствие обвиняет Александра Логунова, мужа Елены. Кошелева считает, что мужчина вину не оспаривает.

ВСУ убили двух жителей Белгородской области, которые сажали картошку

ЧП случилось в селе Нижнее Березово Шебекинского округа. Ещё одного человека госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии.

В Касимове вечером 18 мая загорелись хозпостройки

Сообщение о пожаре поступило в 19.24. На месте происшествия работают 4 пожарные машины, 12 сотрудников МЧС.

Рязанца отправили в СИЗО за оправдание терроризма и ложь о ВС РФ

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчино

Детский сад подрядчик планирует сдать в конце августа, с этого момента начнётся процесс лицензирования.

В центре Рязани вечером 18 мая встали троллейбусы

По информации рязанца, троллейбусы стоят у остановки общественного транспорта улица Вокзальная.

У нефтезавода в Рязани запретят парковку из-за террористической угрозы

Машины запретят парковать от подъезда к учебному центру МЧС, Южный промузел, 6Б, до остановки общественного транспорта «Промбаза»

Погибшего на СВО мобилизованного из Ржева Сергея Кушнарёва похоронят 19 мая

Проститься с воином можно будет с 10 часов у дома на улице Паши Савельевой.

Уникальный фармацевтический производственный комплекс будет построен в Рязанской области

18 мая в Скопинском районе началось строительство уникального для России фармацевтического предприятия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Три машины столкнулись в центре Рязани 18 мая

Днём 18 мая на Первомайском проспекте Рязани произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей

Четверо рязанцев серьёзно пострадали при крушении катера в Таиланде

По информации Phuket Info Center, в результате ЧП пострадали 35 человек, в том числе 21 россиянин и девять граждан Казахстана.

Найден труп мужчины, упавшего с Солотчинского моста под Рязанью

По данным «Оки», труп нашли у села Дядьково Рязанского района. 
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации