Стример под наркотиками избивал девушку и стрелял, «изгоняя бесов»

В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы и покушении на убийство молодой девушки. Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 17 мая подозреваемый пришёл к 18-летней знакомой. Под действием наркотиков, мужчина сутки избивал жертву, стрелял в неё из травматического пистолета. Сегодня он запустил онлайн-трансляцию, в которой показывал издевательства, угрожал убить девушку.

Подписчики стримера сообщили в полицию. По данным регионального УМВД, 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Девушка находится в больнице. Следователи СКР намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.