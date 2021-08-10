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Вторник, 10 августа, 2021
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Мужчина обкрадывал дорогие автомобили возле озера Черненькое Рязанского района

Елена Лобанова
Мужчина обкрадывал дорогие автомобили возле озера Черненькое Рязанского района
Фото: Pixabay
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Житель Рязанского района обкрадывал владельцев дорогих автомобилей, припаркованных возле озера Черненькое. Злоумышленник забирал себе сумки с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию в мае и июне обратились трое пострадавших. Они рассказали, что оставили сумки с деньгами в автомобиле, который припарковали возле Черненького озера. На утро выяснилось, что из машин пропали ценные вещи.

Все происшествия имели одинаковый почерк: взломщик разбивал окно автомобиля камнем и забирал сумку, которую оставили на сидении. Внутри были крупные суммы денег — 25 000, 28 000 и 32 000 рублей.  

Злоумышленник орудовал ночью и выбирал дорогостоящие автомобили. После заявлений оперативники организовали скрытое видеонаблюдение на местах, однако подозреваемый за несколько недель так и не появился. 

Тогда полицейские решили патрулировать пляж и наблюдать за обстановкой. В один из дней они заметили мужчину, который заглядывал в разные дорогостоящие машины. В какой-то момент злоумышленник нашел подходящий автомобиль и попытался разбить окно кирпичом. Злоумышленника задержали на месте. 

К кражам оказался причастен 30-летний житель Рязанского района. Этот мужчина ранее уже был судим за кражу и угон автомобиля. Почти полтора года назад рецидивист освободился из мест лишения свободы.

С началом жаркого сезона мужчина стал приходить на стихийные парковки около озера Черненького и Сегденского. Там он разбивал стекла автомобилей и похищал ценные вещи.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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