spot_img
Понедельник, 24 апреля, 2023

Мужчина изрубил топором 12-летнего сына своей сестры

Изображение от Freepik
Изображение от Freepik

В башкирском селе Стерлибашево 27-летний мужчина изрубил топором 12-летнего сына своей старшей сестры, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мальчика, получившего страшные травмы, доставили из Уфы в Москву, за его жизнь борются врачи.

ЧП случилось ещё 2 апреля. В этот день мужчина ворвался в баню в частном доме, где находился мальчик, и напал на ребёнка. После взрослый попытался покончить с собой, но его задержали.

Мальчик потерял очень много крови, от ударов топором пострадали руки, ноги. Есть данные, что дядя придирался к нему и до нападения. Также известно, что мужчина инвалид, состоит на учёте у психиатра. Причина нападения — внезапный нервный срыв.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации