Мужчина изрубил топором 12-летнего сына своей сестры

В башкирском селе Стерлибашево 27-летний мужчина изрубил топором 12-летнего сына своей старшей сестры, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мальчика, получившего страшные травмы, доставили из Уфы в Москву, за его жизнь борются врачи.

ЧП случилось ещё 2 апреля. В этот день мужчина ворвался в баню в частном доме, где находился мальчик, и напал на ребёнка. После взрослый попытался покончить с собой, но его задержали.

Мальчик потерял очень много крови, от ударов топором пострадали руки, ноги. Есть данные, что дядя придирался к нему и до нападения. Также известно, что мужчина инвалид, состоит на учёте у психиатра. Причина нападения — внезапный нервный срыв.