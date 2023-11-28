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Мужчина из Рязанского района убил односельчанина в попытке пресечь кражу

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Image by Freepik
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Суд приговорил жителя Рязанского района к 9 годам колонии за убийство по неосторожности.

18 августа 2022 года в селе Высокое погибший пытался украсть из магазина алкоголь. Продавщица, его супруга, обратилась за помощью к односельчанину. Он, будучи пьяным, попытался вернуть спиртное в магазин и в ходе конфликта нанес мужчине удар ножом, повредив бедренную артерию.

От ранения потерпевший скончался на месте.

Приговором суда виновному назначено 9 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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