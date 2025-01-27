Мужчина и женщина погибли на пожаре в рязанской квартире

В Рязани 25 января на пожаре в квартире погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

В рязанской квартире 23 января в пожаре пострадала женщина 73 лет и мужчина 75 лет. Оба госпитализированы.

20 января в деревне Иванково Спасского района в огне пострадал мужчина 41 года. Его доставили в больницу.

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Всего за период с 20 по 26 января на территории Рязанской области ликвидировано 42 пожара, из них 9 загораний мусора. 24 строения и 2 единицы техники были повреждены огнем. На пожарах травмировано 3 человека, погибло 2 человека.