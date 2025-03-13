Мужчина хотел скрыть убийство, устроив пожар в Спасском районе

В Спасском районе местный житель убил своего знакомого и устроил пожар, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Мужчина 39 лет совместно со знакомым употребляли спиртные напитки в квартире последнего. В ходе конфликта фигурант взял кухонный нож и нанёс множественные удары по телу потерпевшего, от которых он скончался на месте.

С целью сокрытия преступления мужчина развёл огонь на газовой плите, используя горючие материалы. Однако пожар был замечен жителями дома, которые его потушили.

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Подсудимого осудили за убийство и покушение на уничтожение чужого имущества путём поджога. Суд согласился с мнением прокурора и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.