Среда, 3 июля, 2024

Мужчина 8 дней ходил с ножевым ранением, нанесённым любимой женщиной

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Мужчина восемь дней жил с ножевым ранением груди, нанесённым его женщиной на почве ревности. Он не обращался за медицинской помощью, поскольку возлюбленная сразу обработала рану и извинилась. Вызвать скорую помощь он решился лишь тогда, когда начал задыхаться и едва не потерял сознание.

Согласно данным SHOT, 41-летний Александр прибыл из Белоруссии в подмосковную Ивантеевку, где устроился работать строителем. В этом городе познакомился с 49-летней Татьяной, завязались отношения.

В понедельник, 24 июня, когда пара находилась дома у Татьяны, между ними произошла серьёзная ссора: женщине показалось, что у Александра появилась более молодая возлюбленная. Защитные аргументы Александра не возымели действия: в ходе конфликта Татьяна схватила небольшой кухонный нож и ударила его в грудь.

Сразу после инцидента Татьяна, осознав произошедшее, убрала нож, обработала рану, расплакалась и извинилась. Александр простил её и решил не обращаться к врачам. Однако накануне, когда он начал задыхаться и терять сознание, всё же вызвал скорую помощь.

Врачи немедленно провели операцию, однако состояние Александра остаётся серьёзным. За восемь дней у него скопилось значительное количество крови в плевральной полости лёгких. Медицинские специалисты делают всё возможное, чтобы его жизнь была вне опасности.

Тем временем Татьяна скрылась от правосудия, её разыскивает полиция.

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