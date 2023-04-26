Мужчина 1956 года рождения стал жертвой пожара в Клепиковском районе

Минувшей ночью в Клепиковском районе сгорели жилой дом и хозпостройка. Подробности привели в ГУ МЧС по Рязанской области.
Сигнал о возгорании жилого бревенчатого дома и деревянной хозпостройки в посёлке Голованово поступил в экстренные службы 26 апреля в 2:54.
Пожар тушили 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 пожарных автомобиля.
Жертвой пожара стал мужчина 1956 года рождения.
Дом и хозпостройка уничтожены огнём.
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