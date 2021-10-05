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Вторник, 5 октября, 2021
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Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал, что было в двух чемоданах

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Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал, что было в двух чемоданах

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Александр, муж пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал, что было в чемоданах, который он вывозил из дома в день её пропажи. Ответ на вопрос он дал в эфире передачи Первого канала «На самом деле».

Александр рассказал, что на балконе их квартиры хранились чемоданы и другие вещи. Супруги хотели делать там ремонт. Их муж пропавшей вынес в коридор. Он поместил их друг в друга. Также из квартиры Логунов вынес тормозные диски, ходунки и коробку из-под кофеварки. Их он положил в чёрный мусорный пакет.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор не получается установить, при каких обстоятельствах это случилось. По факту исчезновения рязанки заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.  

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