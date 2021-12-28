Музей-заповедник имени С. А. Есенина сообщил о режиме работы в новогодние каникулы

Государственный музей-заповедник имени С. А. Есенина приглашает рязанцев провести новогодние и рождественские каникулы на родине поэта.

30 декабря музей-заповедник будет работать с 10.00 до 17.00. 31 декабря и 1 января – выходные дни.

Со 2 по 9 января музейные экспозиции будут работать с 10.00 до 18.00. В эти дни посетители смогут не только познакомиться с жизнью и творчеством Сергея Есенина, но и принять участие в интереснейших музейных программах и познавательных занятиях.

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Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника.

При поездке в Константиново не забывайте о простых мерах безопасности. С собой возьмите QR-код, справку о прохождении вакцинации, о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией или подтверждающую наличие медицинских противопоказаний, а также документ, удостоверяющий личность.