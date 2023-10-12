Музей связи «Ростелекома» вновь открыл двери для рязанских школьников

«Ростелеком» в Рязани вновь начал проводить экскурсии для школьников в музей связи. В новом учебном году первыми гостями стали второклассники МБОУ «Школа №68».

Сотрудники компании рассказали детям об основных этапах развития средств связи. Ученики увидели телеграфные и телефонные аппараты, коммутаторы и радиоприемники разных лет и моделей, первые пейджеры и сотовые телефоны. Отдельным пунктом экскурсии стал «звонок в прошлое» — на раритетный телефон фирмы Ericsson 1900 года выпуска.

Полученные знания подростки закрепили во время викторины, самые активные участники которой получили сувениры от провайдера.

Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Наш музей связи — это не просто экспозиция раритетных предметов и архивных документов. Это символ истории развития страны и родного края. Приятно, что современные школьники интересуются темой связи, инициируют подобные экскурсии, при этом не только внимательно слушают экскурсовода, но и задают много вопросов.

Варвара Власова, ученица 2 класс МБОУ «Школа №68»:

Для одного из учебных предметов я готовила проект-презентацию об интересном месте Рязанской области. Так как моя мама работает в “Ростелекоме”, выбрала музей связи, который находится у нее в офисе. Я сама была в нем в День защиты детей. Все мои друзья тоже захотели здесь побывать. И вот сегодня мы вместе пришли на экскурсию. Было очень познавательно!

Музей связи Рязанской области располагается на ул. Свободы, 36. На территории региона это единственное место, где можно узнать историю развития отрасли.

Для организации экскурсии необходима предварительная запись по телефону: (4912) 27-01-05.

Реклама: ПАО «Ростелеком». ИНН: 7707049388.

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