Музей связи «Ростелекома» вновь открыл двери для рязанских школьников

«Ростелеком» в Рязани вновь начал проводить экскурсии для школьников в музей связи. В новом учебном году первыми гостями стали второклассники МБОУ «Школа №68».
Сотрудники компании рассказали детям об основных этапах развития средств связи. Ученики увидели телеграфные и телефонные аппараты, коммутаторы и радиоприемники разных лет и моделей, первые пейджеры и сотовые телефоны. Отдельным пунктом экскурсии стал «звонок в прошлое» — на раритетный телефон фирмы Ericsson 1900 года выпуска.
Полученные знания подростки закрепили во время викторины, самые активные участники которой получили сувениры от провайдера.
Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Варвара Власова, ученица 2 класс МБОУ «Школа №68»:
Музей связи Рязанской области располагается на ул. Свободы, 36. На территории региона это единственное место, где можно узнать историю развития отрасли.
Для организации экскурсии необходима предварительная запись по телефону: (4912) 27-01-05.
Реклама: ПАО «Ростелеком». ИНН: 7707049388.
erid: 2VtzquoPSUb