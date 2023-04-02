Музей Циолковского проведёт День открытых дверей 12 апреля

Музей К.Э. Циолковского в селе Ижевском подготовил ко Дню космонавтики 12 апреля праздничную программу.
В рамках Дня открытых дверей в музее пройдут разные мероприятия:
9:00 Старт регионального конкурса экологической направленности «Мой домашний инопланетянин» (онлайн)
10:00 Легкоатлетический пробег «Маршрут – космос!»
10:00 Презентация выставки «Галерея космонавтов» (онлайн-трансляция на портале Культура.РФ)
12:00 Мультимедийная презентация о первом отряде космонавтов «Отряд Первых»
14:00 Мастер-класс «Космическая кружка»
15:00-17:00 Интерактивная программа «Поехали!»
Возрастное ограничение 6+
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