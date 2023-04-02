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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Музей Циолковского проведёт День открытых дверей 12 апреля

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Фото из группы "Музей К.Э.Циолковского" в селе Ижевском ВКонтакте

Музей К.Э. Циолковского в селе Ижевском подготовил ко Дню космонавтики 12 апреля праздничную программу.

В рамках Дня открытых дверей в музее пройдут разные мероприятия:

9:00 Старт регионального конкурса экологической направленности «Мой домашний инопланетянин» (онлайн)

10:00  Легкоатлетический пробег «Маршрут – космос!»

10:00 Презентация выставки «Галерея космонавтов»   (онлайн-трансляция на портале Культура.РФ)

12:00 Мультимедийная презентация о первом отряде космонавтов «Отряд Первых»

14:00 Мастер-класс «Космическая кружка»

15:00-17:00 Интерактивная программа «Поехали!»

Возрастное ограничение 6+

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