Музеи Рязанской области приглашают на традиционную «Ночь музеев»

В Рязанской области действует 28 музеев в ведении Минкульта России. По посещаемости наш регион занимает 5-е место в Центральном федеральном округе.

За год рязанские музеи посетили 865 тысяч человек (без учёта экскурсионных групп). Каждый пятый гость в музее — ребёнок. Статистику 18 мая, в Международный день музеев, приводит Рязаньстат.

Общий фонд музеев насчитывает 587 тысяч единиц хранения, 328 тысяч предметов внесены в государственный электронный каталог, треть из них можно посмотреть в интернете.

С учётом частных и ведомственных музеев в Рязанской области работает 54 музея: 18 — в областном центре и 36 — в районах региона.

В субботу, 20 мая, состоится общероссийская акция «Ночь музеев — 2023». Программу мероприятий публикует группа Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте.

Рязанский художественный музей

11:00, 12:00 — экскурсии для школьников «Истории в красках»

13:00 — мастер-класс по живописи «Весенний натюрморт»

14:00 — экскурсия «К 110-летию Рязанского художественного музея»

16:00 — открытие выставки «Мгновения вечности» к 110-летию музея 17:00 — лекция «Село Ижевское в творчестве фотохудожника Ивана Филатова»

Адрес: Свободы, 57, тел.: (4912) 44-18-83.

Музей-усадьба академика Павлова

Приглашает всех на Сиреневый бал. С 14:00 в усадьбе будут звучать вальс, полька, кадриль. Организаторы обещают много сюрпризов.

Адрес: Павлова, 25.

Тел.: (4912) 25-40-72.

«Фотодом». Музейно-выставочный центр

13:00, 16:00 — экскурсия по выставке фотографий «Космос земли рязанской»

15:00, 17:00 — экскурсия по выставке скетчей Инны Дрозд «Улицы и лица»

10:00-19:00 — уличная выставка «Знакомьтесь — рязанские фотографы». Улица Почтовая (при благоприятных погодных условиях)

Запись на экскурсии — на сайте.

Адрес: Почтовая, 58.

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

11:00–16:00 — экскурсии и демонстрация фильмов о творчестве народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств Виктора Иванова;

17:00 — лекция «От Крещения до Погребения. Развитие двух ключевых сюжетов религиозного искусства в творчестве Виктора Иванова».

Адрес: Первомайский проспект, 14.

Тел.: (4912) 25-80-70.

Дом-музей И.П. Пожалостина (пос. Солотча)

10:00 — книга в подарок (первым 10 посетителям)

11.00 — экскурсия «Жизнь и творчество И. П. Пожалостина», «Литературные страницы усадьбы»

12:00 — открытие выставки «Путь к свету». Творческое объединение художников «Мастерская 18» (Москва)

13:00 — мастер-класс по гравюре (сухая игла). Художник А. Цветкова (Москва)

15:00 — мастер-класс по флористике

16:00 — мастер-класс «Граттаж»

Адрес: Солотча, ул. Порядок, 76.

Тел. : (4912) 28-75-65; (4912) 28-82-03.

Музей-заповедник С.А. Есенина

С 17:00 до 20:00 бесплатно посетите усадьбу Лидии Ивановны Кашиной и познакомьтесь с историей семьи последней константиновской помещицы. Посмотрите уникальную выставку «Л.Н. Толстой и С.А. Есенин: Принимаю тебя, близкое слово» в Каретном дворе, в музее поэмы «Анна Снегина» и Литературном музее.

Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново.

Тел.: 8 (910) 566-64-97, (49137) 3-32-57 (экскурсионный отдел).

Возрастное ограничение 12+